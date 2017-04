"Dan moet het lukken om van Ajax te winnen"

Phillip Cocu heeft vertrouwen in een goede afloop voor de wedstrijd van komend weekend tussen PSV en Ajax. De trainer van de Eindhovenaren sluit een overwinning van zijn team nog niet uit, ondanks dat PSV er dit seizoen niet heel goed voorstaat.



"We zijn het met z'n allen verplicht om samen nog drie wedstrijden het maximale eruit te halen. Als ik de trainingen zie deze week, dan spat de energie ervan af", vertelde de oefenmeester van PSV aan het Algemeen Dagblad.



"Er is een team dat er nog steeds voor wil gaan. Als 35.000 man publiek morgen ook nog één keer achter ons gaat staan, moet het lukken om van Ajax te winnen", aldus de woorden van Cocu.