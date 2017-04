'PSV raakt spelers aan straatstenen niet kwijt'

Het staat als een paal boven water dat PSV een lastig seizoen doormaakt. De heren van het voetbalpraatprogramma Voetbal Inside zijn dan ook niet al te positief voor de Eindhovense regerend landskampioen. Volgens Johan Derksen en co gaat de technisch manager van PSV een lastige zomer tegemoet.



De televisiepersoonlijkheid zegt: "Brands wordt altijd een beetje geroemd om zijn aankoopbeleid, maar nu wordt hij daar juist op afgerekend." Valentijn Driessen: "En je krijgt geen euro voor die gasten, ze presteren allemaal niet. Die van Ajax kun je wel wegzetten internationaal, maar deze jongens raak je aan de straatstenen niet kwijt. Misschien dat hij nog met een truc komt, dat hij die Vincent Janssen bijvoorbeeld voor een jaar huurt van Tottenham."



Derksen haakt daarop in: "Wat moet je dan met Luuk de Jong?" René van der Gijp mengt zich in de discussie: "Ja, die stuur je weg." Derksen: "De buitenlandse clubs staan niet voor hem op de stoep en voor Nederlandse teams is hij niet te betalen."