VVV kroont zich tot kampioen van de Jupiler League

VVV-Venlo was al zeker van promotie naar de het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal, de Eredivisie, maar op vrijdagavond heeft de ploeg uit Venlo zich ook daadwerkelijk gekroond tot de kampioen van de Jupiler League. Het team van coach Maurice Steijn speelde gelijk bij FC Eindhoven en is niet meer te achterhalen door Jong Ajax.



VVV sleepte het kampioenschap weliswaar naar zich toe in Eindhoven, maar maakte er geen sprankelende partij van in het Jan Louwers Stadion. Een voetbalgezegde luidt dat kampioenswedstrijden eigenlijk nóóit mooi zijn en dat werd nog maar eens bewezen, hoewel keeper Delano van Crooij ook wel een paar keer op de goede plek stond.



Na een kwartier spelen in de tweede helft kwam VVV met een man meer te staan door een rode kaart van Dario van den Buijs, maar ook nadien kon de ploeg uit Venlo het niet beslissen, ondanks een goede kans voor aanvaller Ralf Seuntjens: hij schoot de bal op de paal.