'Blessurenieuws Ibrahimovic wordt nóg erger'

Manchester United speelde op donderdagavond tegen het Belgische RSC Anderlecht in de Europa League. Zlatan Ibrahimovic kwam in dat duel verkeerd terecht en diende gewisseld te worden. Eerder konden we al lezen dat de Zweed dit seizoen niet meer in actie komt door een ernstige knieblessure.



Het medium ESPN schrijft nu dat Zlatan hoogstwaarschijnlijk zijn kruisbanden heeft afgescheurd. Hij zal geopereerd moeten worden en kan pas weer in actie komen ná de eerste seizoenshelft van de volgende voetbaljaargang. Volgens de laatste berichten mikt Ibracadabra op een terugkeer op het veld in de maand januari van 2018.



Het zou zomaar eens kunnen zijn dat de spits zijn laatste wedstrijd voor United inmiddels heeft gespeeld. Zijn contract op Old Trafford loopt in de aankomende zomer af en de Red Devils beschikken wel over een optie voor nog een seizoen, maar die wordt alleen gelicht bij wederzijds goedvinden. Onder meer het Major League Soccer-team LA Galaxy zou erg geïnteresseerd zijn in een samenwerking met de oud-speler van onder meer Internazionale, Paris Saint-Germain en Ajax.