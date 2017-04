Seizoenkaarten Feyenoord gaan héél erg hard

Bij de Eredivisie-topclub Feyenoord loopt het dit seizoen natuurlijk uitstekend. Dat merken ook de fans in de Rotterdamse Kuip en de seizoenkaarten voor de aankomende voetbaljaargang in onze competitie gaan dan ook wel heel erg hard in de havenstad van Nederland ...



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Al ruim 30.000 supporters hebben zich verzekerd van een vaste plek in de Kuip. Het maximale aantal seizoenkaarten dat wordt uitgegeven is 34.000. De club heeft dan per wedstrijd zo'n 3.000 kaarten voor de losse verkoop. De overige 10.000 plaatsen in het stadion zijn onder meer beschikbaar voor uitsupporters en zakelijke klanten van Feyenoord."



Het medium gaat verder: "Seizoenkaarthouders konden tot 14 april verlengen met behoud van hun plaats. Ook kregen ze dan een vroegboekkorting. Supporters die nog niet verlengd hebben, kunnen dat nog doen tot en met zondag 14 mei. Ze krijgen echter geen korting meer en zijn ook niet zeker van het behoud van hun eigen zitplek. Als het maximum van 34.000 bereikt is, wordt de verkoop gestopt."