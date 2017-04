"Ik schrok wel toen Sánchez in de spits liep"

De spelers van Ajax deden in de tweede helft van de verlenging tegen Schalke 04 zo hard hun best dat op een gegeven moment vrijwel iedereen uit positie liep. Een van hen was toch wel verdediger Nick Viergever, die opeens op vijf plekken tegelijk stond. Daar schrok de stopper wel een beetje van.



In gesprek met het ANP vertelt hij eerst: "Er lag zo veel ruimte. Maar na de 3-1 van mij schrok ik wel toen Davinson Sánchez in de spits liep en Kenny Tete rechtsbuiten stond. Dat zegt ook wel iets over onze ploeg. We willen steeds aanvallen en druk zetten. Dat heeft ons tot nu toe ver gebracht. Ook daarom kunnen we nog kampioen worden en de Europa League winnen."



Nu heeft Viergever wel last van wat pijntjes. "Daarom maar een koud bad, even in de sauna en een massage. Alles is stijf en doet nog pijn. Zaterdag is dat misschien nog erger, maar de bedoeling is dat we er zondag staan hoor."