Heerenveen nipt langs Willem II in weinig enerverende wedstrijd

Sc Heerenveen heeft in een weinig enerverend duel gewonnen van Willem II. In het Abe Lenstra stadion bleek een enkele treffer van Sam Larsson genoeg voor de winst: 1-0.



De Friezen begonnen iets sterker aan de wedstrijd. In de eerste fase leverde dat bijna een doelpunt op, maar de lastige inzet van Yuki Kobayashi kon gekeerd worden door Kostas Lamprou. Na veertig minuten was het wel raak: Larsson passeerde met een goed schot wel de Griekse doelman.



In de tweede helft was het spelbeeld meer in evenwicht, maar wisten beide ploegen geen echte kansen meer te creëren. Door de overwinning is Heerenveen praktisch gegarandeerd van een plek in de play-offs om Europees voetbal. Willem II blijft steken op de elfde plaats.