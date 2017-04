Moet Hahn keepen tegen Feyenoord? "Kun je hem niet aandoen"

Met nog drie speelrondes te gaan is het nog altijd spannend in de Eredivisie. Feyenoord staat nog altijd aan kop, maar de voorsprong is geslonken tot één punt. Op het program staat onder meer nog de wedstrijd tegen Excelsior, waar Feyenoord-keeper Warner Hahn momenteel op huurbasis speelt. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka moet de doelman tegen Feyenoord gepasseerd worden.



"Hij zit in de groepsapp van de Feyenoord-spelers die zich voorbereiden op een kampioensduel. Ze kunnen wel zeggen dat hij er uit is, maar dat is niet zo. Je kunt het hem niet aandoen om tegen Feyenoord te keepen," zegt Mikos Gouka in FC Rijnmond.



De analist schetst de gênante situaties die zullen ontstaan als hij volgend jaar weer in de Kuip terechtkomt. "Volgend jaar stapt hij die kleedkamer weer in en kan hij een redding hebben gemaakt die 16 miljoen heeft gekost. Hij kan toch niet de beslissende bal in de slotfase uit de hoek tikken?"