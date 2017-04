Fransen schrijven: Kaasstengel gaat weg bij Ajax

Ajax neemt het over een tweetal weken eerst thuis op tegen Olympique Lyon in de Europa League en daarna uit. Reden genoeg voor het medium L'Équipe om een aantal Ajacieden onder de loep te nemen. De Fransen zijn eruit: Kaasstengel gaat in de aankomende zomer weg uit Amsterdam.



Met 'Kaasstengel' bedoelt het medium Davy Klaassen, die volgens de Engelse versie van Wikipedia inderdaad zo genoemd wordt in onze hoofdstad. De grote Franse krant schrijft over de aanvoerder van Ajax: "Hij is de Eredivisie duidelijk ontgroeid. Klaassen ligt nog vast in de ArenA tot medio 2019, maar hij zal in de aankomende zomer kiezen voor een vertrek. De Premier League wordt hoogstwaarschijnlijk zijn nieuwe bestemming."



De Fransen zijn overigens ook te spreken over drie andere Ajacieden, namelijk Kasper Dolberg, Davinson Sánchez en Hakim Ziyech. Van de Colombiaanse verdediger denkt men dat hij hoog op het verlanglijstje staat bij FC Barcelona. De Marokkaan wordt een 'technicus pur sang' genoemd en Dolberg wordt gekarakteriseerd als de Deense hoop in bange dagen. Het medium is duidelijk te spreken over het huidige team van Ajax.