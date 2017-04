'SoccerNews-lezers weten het zeker: Deze ploeg wint de EL'

Ajax heeft in de Europa League pittig geloot en moet het in de halve finales opnemen tegen Olympique Lyon, dat in de zestiende finales nog AZ compleet van de mat veegde. De lezers van SoccerNews.nl lijken echter veel vertrouwen te hebben. Sterker nog: velen denken dat de Amsterdammers aan het eind van het seizoen met de beker in de hand staan.



Van 2930 stemmers dacht liefst 56 procent dat de ploeg van Peter Bosz dit seizoen de Europa League wint. Op de tweede plaats staat Manchester United, dat op korte afstand gevolgd wordt door Olympique Lyon (respectievelijk 22 en 20 procent). De absolute underdog lijkt Celta de Vigo: slechts twee procent van de lezers gelooft dat de Spaanse ploeg als winnaar uit de bus zal komen.



De winst van Ajax tegen Schalke 04 was overigens niet volgens iedereen terecht. De spelers van de Duitse club zelf vonden namelijk dat niet Ajax, maar zij het hadden verdiend om zich bij de laatste vier van Europa te scharen.