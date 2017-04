'Vitesse kan fluiten naar transfersom: Legia licht optie niet'

Vitesse kan fluiten naar het geld voor Valeri Qazaishvili. De club uit Arnhem verhuurde dit seizoen de Georgiër met een optie tot koop, maar die optie gaat Legia Warschau waarschijnlijk niet lichten.



Dat meldt het Poolse Przeglad Sportowy. Daarmee loopt Vitesse een transfersom van twee miljoen euro mis. Hoe de aanvallende middenvelder en de ploeg van Henk Fraser volgend seizoen met elkaar verder gaan, is nog niet duidelijk.



Ook Tomas Necid zou volgens het eerdergenoemde medium te horen hebben gekregen dat hij na dit seizoen niet meer welkom is in de hoofdstad van Polen. De spits wordt gehuurd van Bursaspor. De meeste Nederlandse fans zullen hem nog kennen van zijn productieve tijd bij PEC Zwolle.