Ajax in het nadeel: "Twee dagen rust is niet voldoende"

Ajax-trainer Peter Bosz stelt dat zijn ploeg in het nadeel is in de wedstrijd tegen PSV. De oefenmeester denkt dat zijn ploeg de wedstrijd tegen Schalke 04 nog in de benen zal hebben en daardoor hebben de Eindhovenaren fysiek waarschijnlijk een voordeel.



"Twee dagen rust is niet voldoende om te herstellen van een wedstrijd van negentig minuten. Dus zeker niet van een wedstrijd van 120 minuten. Maar het is een gegeven dat de wedstrijd tegen PSV niet wordt verplaatst. We hebben wel veel mentale energie erbij gekregen. Het was een ander verhaal geweest als we waren uitgeschakeld", aldus Bosz tegen Het Parool.



Toch kunnen de Amsterdammers de strijd nog wel winnen door op mentaal vlak beter te zijn. "We moeten gewoon doen waar we goed in zijn. Als zij achter ons aan moeten lopen, dan kan de stemming in het stadion ook omslaan. Zij hebben misschien een fysiek voordeel omdat ze langer rust hebben. Laten we dat maar mentaal compenseren."