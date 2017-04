Cocu heeft er zin in: "Dit zijn de mooiste duels die je kunt spelen"

PSV neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax. De Eindhovenaren maken eigenlijk geen kans meer op de eerste twee plaatsen, maar de regerend landskampioen wil uiteraard wel zegevieren. Dat heeft trainer Phillip Cocu laten weten op de clubwebsite.



"Volgens mij zijn we voor dit soort wedstrijden ooit voetballer geworden", vertelt de oefenmeester. "Dit zijn de mooiste duels die je kunt spelen of coachen. Zeker thuis, als er een mooie sfeer in het stadion heerst. Of je nu om de titel speelt of niet. Gezien de prestige wil je dit soort wedstrijden winnen. Altijd."



De oud-international hoopt het seizoen met een zege op Ajax nog een beetje goed te kunnen maken. "Het teleurstellende gevoel overheerst bij staf, spelers en fans. Dat kunnen we niet wegnemen. Met een zege op Ajax kunnen we het hopelijk wel verminderen. Het wordt ook tijd dat we een topwedstrijd winnen", aldus Cocu.