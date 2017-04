Lyon op zijn hoede voor Ajax: "Het is een grote naam in Europa"

Olympique Lyon is vrijdagmiddag in de halve finale van de UEFA Europa League gekoppeld aan Ajax. De trainer van de Franse topclub, Bruno Genesio, is op zijn hoede voor de Amsterdammers, zo liet hij vandaag tijdens een persconferentie weten.



"Het is een grote naam in het Europese voetbal, dus het zal een interessante en gelijkwaardige ontmoeting worden", vertelt de 50-jarige oefenmeester op het persmoment.



"Ajax lijkt wel een beetje op ons. Ze willen graag risico's nemen en aanvallend voetballen. Het zal niet makkelijk worden, maar dat we de return thuis mogen spelen is een groot voordeel", aldus Genesio. De halve finale zal worden afgewerkt op 3 en 11 mei.