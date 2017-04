'Olympique Lyon moet sterspeler mogelijk missen tegen Ajax'

Olympique Lyon is vrijdagmiddag in de halve finale van de UEFA Europa League gekoppeld aan Ajax. De Franse topclub kan in het duel met de Amsterdammers mogelijk niet beschikken over één van de sterspelers.



Alexandre Lacazette kampt namelijk met een hamstringblessure en moet aankomend weekend in ieder geval het duel met AS Monaco aan zich voorbij laten gaan. Dat meldt de club via de officiële kanalen. Volgens voorzitter Jean-Michel Aulas is het onduidelijk of de aanvaller inzetbaar is tegen Ajax.



De 25-jarige voetballer is één van de grote sterren bij Lyon. In de Franse competitie is hij dit seizoen al goed voor 24 doelpunten. De absentie van Lacazette kan dus grote gevolgen hebben voor de Fransen.