'AC Milan wil grof geld op tafel leggen voor Rode Duivel'

Juventus domineerde de voorbije jaren het Italiaanse voetbal en is ook dit seizoen weer ongenaakbaar in de Serie A. Maar die hegemonie kan op korte termijn verbroken worden. En het gevaar voor de Oude Dame komt uit Milaan, of China zo u wilt.



De twee Milanese topclubs, Internazionale en AC Milan, zijn immers in handen gevallen van Chinese investeerders. AC wordt tegenwoordig geleid door 'Rossoneri Sport Investment Lux' en dit Chinese consortium heeft grootse plannen. In eerste instantie zal er fors worden geïnvesteerd in nieuw spelersmateriaal en daarbij zal niet gekeken worden op een miljoen meer of minder.



Hoog op het verlanglijstje zou één Rode Duivel staan. Zo meldt TalkSport dat Milan grof geld wil neerleggen om Romelu Lukaku aan te trekken, die vertrekt na het huidige seizoen bij Everton FC. Maar de concurrentie voor de Milanezen is groot en bovendien heeft Lukaku eerder al laten weten dat hij liefst naar een club wil die in de Champions League zal aantreden. En daar ziet het niet naar uit, Milan staat momenteel zesde op alweer 12 punten van plek 3.