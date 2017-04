Feyenoord-spits geniet: "De grootste druk komt van onszelf"

Met nog drie duels te gaan heeft koploper Feyenoord nog altijd één puntje voorsprong op Ajax. Het belooft een bijzonder spannend slot van de competitie te worden. Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen geniet ervan.



De Deen, die heeft aangegeven ook komend seizoen in De Kuip te voetballen, voelt geen extreme druk. "Het is juist leuk, hier doe je het voor als je aan een seizoen begint. De grootste druk komt van onszelf, we pushen elkaar om alles te geven", vertelt hij aan RTV Rijnmond.



Vitesse-uit lijkt de zwaarste tegenstander in het slot van de competitie. Na de Arnhemmers speelt Feyenoord nog tegen Excelsior en Heracles Almelo. Jørgensen kijkt zo niet. "Dit is niet de moeilijkste, dat zijn ze allemaal. Ik denk alleen niet aan de andere twee, zondag wacht Vitesse."



Er wordt al maanden gesproken over een kampioenschap. Dat merkt Jørgensen ook. Maar veel nerveuze fans komt de spits niet tegen. "Iedereen is positief. Hoopt hetzelfde. De media stoken het vuurtje een beetje op, wij moeten rustig blijven. De fans ook."