Lyon onder de loep: "Dat is wel gunstig voor Ajax"

Ajax gaat in het in de halve finale van de Europa League opnemen tegen Olympique Lyon. Volgens velen een bijzonder pittige loting, maar Aad de Mos ziet kansen.



"Het is een zeer goed voetballende ploeg", begint hij zijn analyse tegenover Voetbal International. "Maar dat is wel gunstig voor Ajax. Dat ligt ze wel. Tegen voetballende ploegen zijn ze altijd wat sterker dan ploegen die het van hun fysiek moeten hebben. Het is een zware loting, maar voor mij wel haalbaar, ook op basis van de wedstrijden die ik gezien heb tegen Besiktas."



"Ajax zal tegen deze tegenstander goed tot z'n recht gaan komen, want achterin zijn ze enorm kwetsbaar. We weten dat Valbuena en Lacazette het verschil kunnen maken, ook op stilstaande fases, maar Ajax kan elke tegenstander op dit moment aan. Alleen zullen ze in de uitwedstrijd nu toch beter moeten presteren dan tegen Kopenhagen en Schalke. Want zeker in Lyon ga je kansen krijgen", besluit De Mos.