Van Bronckhorst verdedigt Fraser: 'Ik heb toen spelers gespaard'

In Arnhem staat Feyenoord zondagmiddag tegenover een ploeg die een week later de wedstrijd van het seizoen speelt: de bekerfinale van Vitesse tegen AZ. Vitesse-trainer Henk Fraser heeft ook nog eens een verleden bij Feyenoord. Het leverde de nodige speculaties op.



"Ik lees veel stukken over hoe Henk zou kunnen of moeten denken", zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie.



"Dat is nooit leuk voor hem. Henk moet handelen in het belang van Vitesse en dat zal hij ook doen. Nee, we hebben geen contact, ik heb nooit veel contact met Henk tijdens een seizoen. Wij speelden vorig seizoen overigens nog midweeks voor de bekerfinale. Dus vier dagen voor de finale tegen FC Utrecht gingen we nog op bezoek bij Heracles. Ik heb toen wel spelers gespaard. Dirk Kuyt en Eric Botteghin speelden niet en Terence Kongolo kon de wedstrijd in Almelo benutten om zich voor te bereiden op de finale. Wat Vitesse zondag gaat doen, weet ik niet. Maar wij verwachten dat ze volle bak zullen gaan", aldus Van Bronckhorst.