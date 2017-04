SN Exclusief: "Wat de tegenstander doet, boeit ons niet"

Achilles’29-trainer Eric Meijers kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd van vrijdagavond tegen FC Dordrecht. Met zes punten uit de laatste twee wedstrijden is het voor Achilles’29 nog mogelijk om directe degradatie uit de Jupiler League te voorkomen. Meijers wil niet te veel naar de tegenstander kijken, en legt de focus vooral op zijn eigen ploeg.



Door Frank Nagel



"Wat de tegenstander doet, boeit ons niet, wij maken ons vooral druk om ons eigen elftal. Als wij doen wat nodig is om te winnen dan maakt het niet uit wat de tegenstander doet. Met het publiek erachter denk ik dat wij een goede kans maken", begint Meijers zijn verhaal aan SoccerNews.nl.



Verder dan de eerstvolgende wedstrijd wil Meijers nog niet kijken. Na de wedstrijd tegen FC Dordrecht volgt voor de Groesbekenaren nog een zwaar programma met wedstrijden tegen De Graafschap en Jong PSV. "De komende wedstrijd is altijd het belangrijkste, om er maar eens een cliché uit te gooien, maar dat is wel zo. Daarnaast win je op papier geen wedstrijden, dat is ook het mooie aan de Jupiler League. Stel je staat bij rust 2-0 achter kan je de wedstrijd in deze competitie alsnog winnen. Zo staan wij er de laatste wedstrijden ook in."