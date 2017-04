Cocu 'erg positief' over PSV-talent: "Hij zit eraan te komen"

PSV neemt het zondagmiddag in eigen stadion op tegen Ajax en het is nog niet duidelijk wie er dan in de spits staat. Trainer Phillip Cocu hield Luuk de Jong vorig weekend buiten de basiself en gaf Jürgen Locadia de kans. Hij heeft natuurlijk ook Sam Lammers nog achter de hand.



De spits van Jong PSV maakt dit seizoen indruk in de Jupiler League, maar kreeg van Cocu nog bijna geen minuten in de hoofdmacht. Mogelijk komt daar binnenkort verandering in, al lijkt Ajax daarvoor niet de ideale tegenstander.



"Ik ben erg positief over de ontwikkeling van Lammers. Hij zit eraan te komen. Zo zijn er nog een paar jongens", zei Cocu vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de topper.