'De beker is voor Vitesse belangrijker dan duel met Feyenoord'

Koploper Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Vitesse, dat een week later de bekerfinale tegen AZ speelt. Pierre van Hooijdonk stelt dat de Arnhemmers hoe dan ook meer belang hebben bij dat duel tegen de Alkmaarders.



"De bekerfinale is voor Vitesse belangrijker dan de wedstrijd tegen Feyenoord. Daaraan kun je niet voorbij gaan", laat Van Hooijdonk optekenen in de Gelderlander. De oud-spits is ervan overtuigd dat Fraser altijd wil winnen, maar betwijfelt of zijn spelers daar ook zo over denken. "Fraser kan niet in het hoofd van zijn spelers kijken. Gaan ze wel voluit? Of houden ze in als Feyenoord er pittig in vliegt?"



"Er is voor Fraser en Vitesse maar één belang. Dat is het eigenbelang", besluit Van Hooijdonk.