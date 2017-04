"Dit is het einde van Rooney bij United"

Manchester United had het op donderdagavond vrij lastig tegen het Belgische RSC Anderlecht. Er diende een verlenging aan te pas te komen en op een gegeven moment kregen de Red Devils te maken met het uitvallen van spits Zlatan Ibrahimovic. Hij werd niet vervangen door Wayne Rooney en dat zegt veel, aldus Roy Keane.



In gesprek met ITV Sport zegt de Ier: "Kijkend naar het grote plaatje, dan is dit het einde voor Wayne bij United. Natuurlijk zal hij door blessuregevallen tot aan het einde van het seizoen nog wel zijn bijdrage kunnen leveren. Maar hij zal pislink zijn dat hij niet werd ingebracht. Dit was de laatste nagel aan de doodskist. Hij is de topscorer van de club, hij kan niet anders dan boos zijn. Als hij nu niet boos is, dan is hij het heilige vuur kwijt. Hij moet woest zijn, dat kan niet anders."



Rooney wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer naar de Chinese Super League. Ook zijn oude liefde Everton zou echter een mogelijkheid kunnen zijn.