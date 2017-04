Tottenham-jeugdcoach overlijdt op 44-jarige leeftijd

De Engelse topclub Tottenham Hotspur heeft zojuist via zijn Twitter-account bekendgemaakt dat Ugo Ehiogu, de coach van het team van de Londenaren onder 23, op 44-jarige leeftijd is komen te overlijden. De oud-voetballer werd op donderdag op het trainingscomplex van de Spurs getroffen door een hartaanval.



De werkgever van Vincent Janssen geeft aan intens bedroefd te zijn door het verschrikkelijke nieuws. Ehiogu stond als voetballer onder contract bij clubs als het Schotse Glasgow Rangers en het Engelse Aston Villa.





It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk