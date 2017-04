VIDEO: Blijdschap in Ajax-vak na laatste fluitsignaal

Ook de fans van Ajax die op donderdagavond aanwezig waren in Gelsenkirchen moeten het op een gegeven moment in de wedstrijd tussen Schalke en de Amsterdammers zwaar ingezien hebben. Nick Viergever en Amin Younes draaiden het echter om en wat volgde was één groot feest in het vak vol Ajax-supporters. Hieronder wat beelden.





Uitvak met Ajaxfans viert de wederopstanding... door dm_507c6a29935f1



Ajaxfans zingen "Three Little Birds" na... door dm_507c6a29935f1