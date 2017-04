Guidetti vertelt over kampioensstrijd in Eredivisie

Centrumaanvaller John Guidetti woont al lang en breed niet meer in Rotterdam, maar hij houdt zich nog steeds bezig met de prestaties van zijn oude liefde Feyenoord. De Rotterdammers hebben nog maar één puntje voorsprong op Ajax, maar desondanks ziet de Zweed het niet meer misgaan.



In gesprek met FOX Sports zegt Guidetti dat hij denkt dat Feyenoord 'gewoon' kampioen wordt. "Ze zijn al het hele seizoen de beste ploeg van Nederland. Het wordt nu close, maar ik weet zeker dat ze weer de koningen van Nederland zullen zijn." De international van Zweden gaat verder: "Of ik feest zal komen vieren als Feyenoord kampioen wordt? Nee, ik heb het druk met mijn eigen club, maar het is ook niet mijn feestje. Het is het kampioenschap van de supporters en de spelers die er nu zitten, maar ik zal zeker thuis feestvieren als ze het redden."



Het Celta de Vigo van Guidetti staat net als Ajax in de halve finales van de Europa League. Op vrijdagmiddag volgt de loting en dan weten we of de Amsterdammers het opnieuw dienen op te nemen tegen de Feyenoord-publiekslieveling.