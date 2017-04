Ajacieden spreken zich uit over tegenstander in halve finale

De Eredivisie-topclub Ajax won op donderdagavond op een behoorlijk heroïsche manier van het Duitse Schalke 04 in de Europa League. De Amsterdammers bekeren door, maar willen natuurlijk meer: de cup winnen zou fantastisch zijn. Verschillende Ajacieden hebben zich inmiddels uitgelaten over de gewenste tegenstander in de halve finales van het toernooi.



Joël Veltman vertelt aan NUsport: "Olympique Lyon is een lastige ploeg en Manchester United heeft een wereldteam. Als ik moet kiezen dan ga ik voor Celta, die hebben we in de groepsfase ook al twee keer gehad. Nu moet het in de halve finale gebeuren." Oefenmeester Peter Bosz geeft juist aan dat hij liever niet tegen de Spanjaarden speelt, omdat zij het Ajax-spelletje inmiddels wel kennen.



Davy Klaassen stelt: "Of ik een voorkeur voor een tegenstander heb? Dat komt morgen (vrijdag, red.) wel, ik ga eerst een feestje vieren." Verdediger Matthijs de Ligt wil er wel wat over zeggen: hij noemt Celta de Vigo gunstig, maar zou Manchester United wel heel erg mooi vinden. Buitenspeler Amin Younes heeft het laatste woord: "De tegenstander maakt mij niet uit. Nu we de halve finales hebben gehaald, willen we het toernooi ook winnen."