Weinzierl: wij verdienden door te bekeren

Markus Weinzierl, de oefenmeester van Schalke 04, staat aardig onder druk in Duitsland. De resultaten in de competitie zijn niet om over naar huis te schrijven en op donderdagavond werd Schalke ook nog eens uitgeschakeld door Ajax in de Europa League. Onterecht, aldus de Duitse coach.



Weinzierl vertelt namelijk aan de verzamelde media: "Wij verdienden het door te gaan naar de volgende ronde. Dit is wel een heel erg bittere pil. Ik wil een groot compliment uitdelen aan mijn ploeg. We hebben namelijk ongelooflijk veel inzet op de mat gelegd. Als het dan alsnog misgaat, tja, dat is verschrikkelijk. We waren op weg naar een mooie overwinning en dan krijg je zo'n doelpunt tegen ... die actie hadden we beter moeten verdedigen."



De oefenmeester gaat verder: "Als je 3-0 voorstaat in een kwartfinale moet je blijven voetballen. Dat deden we niet en daarom kon Ajax terugkomen. Nu moeten we ons opmaken voor de wedstrijd tegen RB Leipzig en dat wordt nog een hele kluif. De koppen hangen nu behoorlijk omlaag."