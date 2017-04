Dit is wat de Duitse media schrijven over Ajax

Op donderdagavond leek het er toch lang op dat Ajax uitgeschakeld zou worden door het Duitse Schalke 04. De Amsterdammers toonden echter een flinke portie veerkracht en kwamen terug via Amin Younes en marathon man Nick Viergever. De Duitse media hebben op vrijdagmorgen wel wat te vertellen over de wedstrijd.



Kicker rept vooral van een bijzonder zure avond. "Na de 2-0 zag je dat de spelers van Schalke erin geloofden dat de halve finales bereikt zouden worden, maar Ajax was als een bokser die niet op wilde geven. Joël Veltman maakte een domme en onbezonnen overtreding en kon gaan douchen. Schalke gooide alles op de aanval, maar de Amsterdammers wilden maar niet opgeven. Met een uiterste krachtsinspanning zorgde Nick Viergever voor de 3-1 en vervolgens liet Amin Younes het doek vallen ... Ongelooflijk."



BILD vraagt zich vooral af wat één speler van Schalke deed bij het doelpunt van Viergever. "Had Nastasić een vlaag van verstandsverbijstering? Hij liet zijn tegenstander zómaar scoren." Het medium wa.de stelt dat Ajax de Europa League-droom van Schalke vernietigd heeft. "Nick Viergever voorop, hij was op een gegeven moment in de verlenging overal. Veerkracht bij de Nederlanders en een 'verwoestende overwinning' voor Schalke."