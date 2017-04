Ajax leek fysiek en mentaal te zijn gesloopt in Gelsenkirchen, maar op heroïsche wijze werd ten koste van Schalke 04 (3-2 na verlenging) toch een plek bij de laatste vier in de Europa League veroverd. Nick Viergever maakte het cruciale uitdoelpunt.



Bij een 3-0 stand in de verlenging schoot de 26-jarige verdediger raak. "Die gozer schoot volgens mij tegen me aan", vertelt Viergever aan RTL7. "Eigenlijk heb ik het niet gezien. Ik kreeg overal kramp en iedereen sprong daarna op mij. Het was zo gaaf."



"Dit is een fantastisch resultaat, wat een ontknoping. Ik moet het nog beseffen. We hebben laten zien dat we een hecht team zijn", jubelde Viergever, die zondag met Ajax op bezoek gaat bij PSV. "Het is aan de fysiotherapeuten om ons op te lappen. Maar eerst twee biertjes."