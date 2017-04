Spurs-manager spreekt zich uit over voormalig Ajacied

Tottenham Hotspur bezet momenteel plek twee in de Engelse Premier League. Deels is dat de verdienste van spelers als Dele Alli, Christian Eriksen en Harry Kane, maar vergeet ook een Tony Alderweireld niet...



De Londenaren beschikken over een zeer stabiele achterhoede en dat zou ook Internazionale zijn opgevallen. De Belg Alderweireld kan naar verluidt voor 25 miljoen pond, een contractueel vastgelegde transfersom, de overstap naar Milaan maken. Manager Mauricio Pochettino vreest zijn vertrek desondanks niet.



"Alle spelers hebben meerjarige contacten bij ons. We maken ons geen zorgen", zo laat de Argentijnse coach weten aan Engelse media. Pochettino voegt toe: "Toby is bezig aan zijn tweede seizoen bij ons en niemand twijfelt over zijn plannen."



Alderweireld speelde eerder voor clubs als Ajax, Atlético Madrid en Southampton.