Ajax moet na rampzalige tweede helft verlenging in

Het is Ajax donderdagavond niet gelukt om Schalke 04 in de reguliere speeltijd op de knieën te krijgen. Na de 2-0 uit de heenwedstrijd werd dezelfde uitslag in de return bereikt, waardoor er een verlenging nodig zal zijn.



Halverwege stond het nog keurig 0-0 in Gelsenkirchen, maar goals van Leon Goretzka en Guido Burgstaller kantelden de wedstrijd volledig. Tot overmaat van ramp kreeg Joël Veltman in de tachtigste minuut rood na zijn tweede gele kaart.





90+5. We gaan verlengen. Tien Ajacieden moeten in twee keer 15 minuten zien af te rekenen met 11 Schalke-spelers...#UEL #schaja — AFC Ajax (@AFCAjax) April 20, 2017