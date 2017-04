Bizar verhaal van Eredivisie-bekende: "Zelfs de wasvrouw niet"

Weekblad Voetbal International pakt deze week uit met een zorgwekkend artikel over het Roemeense voetbal. De financiële ellende blijkt enorm te zijn, zo merkte ook de 28-jarige Jordy Buijs.



Buijs speelde een tijdje voor Pandurii Targu Jiu, dat zoals zoveel andere clubs de afspraken niet nakwam. "Ik heb alleen mijn tekengeld gehad, salaris heb ik nooit ontvangen. Niemand werd betaald. Zelfs de wasvrouw die voor 150 euro per maand op de loonlijst stond, kreeg niets", zo laat de verdediger van Sydney FC optekenen.



De oud-speler van onder meer NAC Breda, sc Heerenveen en Roda JC kende de verhalen vooraf. "En als ik geen spaarpotje had, had ik het ook niet gedaan. Het is natuurlijk wel moeilijk als de rekeningen bij je op de mat vallen en er niets meer binnenkomt." Dankzij de FIFA wist hij onder zijn contract uit te komen.