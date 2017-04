Vitesse komt fans iets tegemoet richting Feyenoord

Vitesse heeft de kaartverkoop voor het thuisduel met Feyenoord besloten te versoepelen. De Arnhemse club stelt dat losse kaartjes niet meer per se met een seizoenkaart gekocht hoeven te worden.



In januari liep het bij de onderlinge bekerwedstrijd behoorlijk uit de hand door de hoeveelheid Feyenoorders in de thuisvakken. Daardoor ontstonden vechtpartijen op de tribunes. Omdat de aanhang van de Rotterdammers vaker betrokken is bij dergelijke incidenten en de spanning in de titelrace toeneemt, besloot de thuisclub strenge voorwaarden toe te passen.



Omdat Vitesse zondag geen landskampioen kan worden, mogen nu ook 'vaste klanten' zonder seizoenskaart een ticket kopen. Voor overige supporters is het nog altijd niet mogelijk om via de normale route aan kaarten te komen. Vitesse zal om een ID-bewijs vragen en het binnensluisen van uitsupporters zal worden gesanctioneerd, zo meldt De Gelderlander.