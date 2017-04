Onana wakkert Ajax-fans na rustsignaal schrik aan

André Onana dreigt het Europa League-duel bij Schalke 04 niet uit te kunnen spelen. Waar zijn medespelers na het rustsignaal allemaal naar binnen gingen, daar bleef hij liggen om verzorging toe te staan. Een aderlating dreigt in Gelsenkirchen...



Mocht Onana niet in staat blijken om het duel uit te spelen, dan mag Diederik Boer zich opmaken voor een invalbeurt. Halverwege staat het nog 0-0 en dat is voldoende na de 2-0 thuisoverwinning.





Alle spelers zijn allang binnen, maar André Onana strompelt van het veld. Wissel lijkt aanstaande... #Ajax pic.twitter.com/BSFOTzavlc — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 20 april 2017