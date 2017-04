Eén Ajacied onder vuur: "Hele zwakke schakel!"

Ajax heeft de rust van het uitduel bij Schalke 04 gehaald met een 0-0 stand en dat is ruimschoots voldoende na de 2-0 in Amsterdam. Toch moet de ploeg van Peter Bosz oppassen en dan in het bijzonder Davinson Sánchez, die vooralsnog wel erg onrustig oogt. Een rondgang op Twitter bewijst dat...





Sanchez is echt vreselijk laks af en toe. Geweldige speler maar zal vooral mentaal nog wel wat stapjes moeten maken! #schaja #ajax — Rick Niehof (@rickniehof) 20 april 2017

Veel domme foutjes van Ajax. Sanchez niet best, Traoré valt tegen #schaja — Jurgen ツ (@JurgenGreven) 20 april 2017

Sanchez was vorige week ook de minst zorgvuldige aan Ajax-kant. Nog niet Barcelona-waardig. — Bart Vlietstra (@BVlietstra) 20 april 2017

Jammer dat Ajax het felle spel van vorige week niet kan doorzetten. Vooral Sanchez en Veltman maken geen sterke indruk #schaja — Denny Drijfhout (@DennyDrijfhout) 20 april 2017

Sanchez bij Ajax toch wel een hele zwakke schakel! — Cube2012 (@Brandenburg18) 20 april 2017

Davinson Sanchez veel geprezen, maar tot nu toe grootste gevaar voor Ajax. #schaja — Sander Jonkman (@sanderjonkman) 20 april 2017

Weet Sanchez dat hij in de verdediging staat? #s04aja — Ying-Fu Li  (@yingfuli) 20 april 2017

Wat heeft Sanchez toch #s04aja — Karel (@kopbal) 20 april 2017

Sanchez doe maar ff wisselen #s04aja — Pim Duijst (@pimduijst) 20 april 2017

Sanchez snakt naar het einde van het seizoen #schaja #ajax — Hannes (@tijger238) 20 april 2017

Wat loopt Sanchez toch een partijtje te klooien. #schAJA — Sebastiaan (@Suhbastiejaan) 20 april 2017

Vorige week ook al de zwakste schakel #sanchez, en dat moet zo'n ongelooflijk talent zijn? #schaja — roy van gemert (@royvangemert) 20 april 2017

Sanchéz, kom op man. Ik zag deze week tijdens het schoolvoetbaltoernooi meisjes van zes jaar mannelijker verdedigen. #schaja — Nick (@nickhoekman) 20 april 2017

Sanchez doet erg zn best om niet verkocht te worden #schaja — Daan Bultje (@daanbultje) 20 april 2017

Wat is in godsnaam met Sanchez aan de hand?! #schaja #hupajax — Marco Voets (@marcovoets) 20 april 2017