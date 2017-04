Cruijff-indicatie voelt als bevestiging: "Ga daarvan uit"

Johan Cruijff zou komende dinsdag zeventig jaar zijn geworden en dat gaat een bijzondere dag worden. Het is namelijk mogelijk dat de naamsverandering van de Amsterdam ArenA op die dag officieel is.



'Mister Ajax' Sjaak Swart pleitte al eerder voor de naamswijziging als eerbetoon aan Cruijff. "Het is geweldig dat zo iets gedaan wordt", zo citeert AT5. Barbara Barend deelt die visie. "Het is natuurlijk mooi dat je veertien kilometer gaat lopen langs allemaal belangrijke punten in het leven van Johan. Van het Olympisch Stadion naar de ArenA."



Een bestuurslid van de Cruyff Foundation liet al weten dat op 25 april meer duidelijkheid komt. Voor Barend is dat een bevestiging. "Je gaat niet zeggen dat je iets bekend maakt als je gaat bekendmaken dat het geen Johan Cruijff Arena heet. Dus ik ga daarvan uit."