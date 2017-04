PSV gaat voor 'schrale troost': "Ajax dwarszitten ook leuk"

PSV lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om een Champions League-ticket, maar de Eindhovenaren kunnen nog wel een belangrijke rol vertolken door te winnen van Ajax. Volgens Frank Lammers moet dat nu het uitgangspunt zijn.



Bij winst komende zondag lijkt Ajax kansloos voor het kampioenschap. "Het enige wat we kunnen doen is Feyenoord kampioen maken, het is een schrale troost. Maar Ajax dwarszitten vind ik ook leuk. Dus laten we gewoon zorgen dat we zondag in ieder geval winnen", zo vertelt de PSV-supporter in een video van Betweters.



Ajax-supporter Rick Brandsteder verwacht 'zoals gewoonlijk bloedje-moeilijk' duel in Eindhoven. "Aan de andere kant denk ik toch dat Ajax zich net als tegen Schalke kan opladen voor die wedstrijd en er overheen kan klappen. Maar het wordt denk ik echt heel spannend, echt puntje van je stoel denk ik."



Brandsteder lacht om de uitspraken van Lammers. "Ik snap Frank wel. Als je geen prijs pakt in Eindhoven en dat het nu al duidelijk is, dan zit je een beetje in de put en ga je rare uitspraken doen."