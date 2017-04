"Het is voor Feyenoord een grote stap vooruit"

Jong Feyenoord stroomt vanaf het seizoen 2018-2009 alsnog de voetbalpiramide in. Over ruim een jaar klimt de beloftenploeg omhoog en dat is een goede keuze, zo meent Rob Jacobs.



In het Algemeen Dagblad laat de oud-Feyenoorder zich uit over deze stap. "Ik heb geen idee waarom het niet al komend seizoen kan, maar het is voor de club een grote stap vooruit. Het is inmiddels duidelijk dat het hek van de dam is en dat elke BVO zijn tweede elftal mag inschrijven en ook nog op hoog niveau mag instromen."



Overigens is het nog onduidelijk op welk niveau de beloften van Feyenoord gaan instromen. Er zijn meer clubs die hun intentie kenbaar hebben gemaakt en dus zal de invulling nog nader worden bekeken.