Hahn-thema laait op: "Ik zou hem nooit opstellen"

FOX Sports-commentator Mark van Rijswijk heeft Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag verzocht om Warner Hahn niet op te stellen tegen Feyenoord op 7 mei. In zijn optiek moet de doelman niet in zo'n penibele situatie worden gebracht.



"Ik zou hem nooit opstellen", zo laat Van Rijswijk weten aan FC Afkicken. "Een paar jaar geleden heb je het Elvis Manu-geval gehad, die werd in de eerste helft gewisseld toen hij met SC Cambuur op bezoek kwam met Feyenoord." Ook Calvin Verdonk van PEC Zwolle gaf onlangs toe dat het een rol speelde in zijn hoofd.



"Als Excelsior al veilig is, dan kun je dat Hahn niet aandoen", stelt commentator. "Stel, er komt een penalty in de negentigste minuut, met Nicolai Jörgensen achter de bal en Hahn in het doel... Als Hahn hem pakt, dan is Feyenoord géén kampioen en als hij hem doorlaat is Feyenoord wél kampioen. Je moet dat echt niet willen."