Premier League-club toont interesse in Chelsea-icoon

Swansea City-aanvaller Luciano Narsingh krijgt mogelijk gezelschap van een grote naam. Zijn werkgever gaat onderzoeken of de komst van Chelsea-verdediger John Terry (36) haalbaar is.



"Als hij geïnteresseerd is wil ik graag met hem praten", zo liet manager Paul Clement weten. "Ik heb met hem gewerkt en weet hoe belangrijk John voor een elftal kan zijn. De eerste voorwaarde is natuurlijk dat we in de Premier League blijven. Anders zal John niet willen komen. Daar werken we hard aan."



Clement, die sinds enkele maanden actief is voor de 'Swans', vervolgt: "Daarna ga ik graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. We zullen waarschijnlijk niet de enige zijn met belangstelling. Een speler met zo'n loopbaan is ongetwijfeld bij veel clubs welkom."



Terry neemt na dit seizoen afscheid van Chelsea, waar hij al geen vaste waarde meer was. Voor de Londense club kwam de verdediger tot 713 wedstrijden.