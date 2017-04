Siem de Jong kent breekpunt: "Dat is cruciaal geweest"

Siem de Jong staat komende zondag voor de tweede keer tegenover zijn oud-club Ajax. Volgens de middenvelder annex aanvaller van PSV is het duidelijk waar zijn team in de fout is gegaan.



"Na de winterstop is ons verlies in de topper tegen Feyenoord, twee maanden geleden, cruciaal geweest", stelt de huurling van Newcastle United in Voetbal International. "Juist op het moment dat wij het hadden kunnen omkeren, was Feyenoord sterker dan wij. Twee weken geleden kwam daar het gelijkspel bij FC Twente overheen."



De Jong vervolgt: "Dat was echt een keiharde klap. Na afloop spatte de woede ervan af bij ons. Over het hele seizoen genomen hebben we te vaak onnodig puntenverlies geleden. In wedstrijden waarin we genoeg kansen kregen om de overwinning te grijpen. Dat breekt ons nu op."