Oud-Feyenoorder tipt KNVB: "Een goede combinatie"

Khalid Boulahrouz hoopt op Frank Rijkaard en Henk ten Cate als nieuwe gezichten voor Oranje. Volgens de oud-international is dit duo zeer geschikt om het Nederlands elftal te leiden.



"Het gaat niet goed", zo oordeelde de oud-speler van onder meer Feyenoord bij bezoek aan de Indonesische supportersvereniging van Oranje. "We waren de laatste wedstrijden niet goed genoeg, dat is de realiteit. Ik denk dat er dan ook genoeg werk aan de winkel is voor de nieuwe bondscoach."



Rijkaard en Ten Cate zijn volgens Boulahrouz de juiste mensen voor deze klus. "Dat zou een goede combinatie zijn. Ze hebben samengewerkt bij Barça en zijn bekend met het werken met jonge spelers. Ik denk dat ze heel veel aspecten van een goede bondscoach bezitten. Inzet, kwaliteit, passie en ze kunnen natuurlijk het spel lezen."