Feyenoord ligt op koers om eindelijk weer eens landskampioen te worden, maar Frits Barend noemt Ajax de redder van het Nederlandse voetbal. Volgens de journalist is het Europa League-succes een duidelijk signaal.



"Ja, het gaat eigenlijk dramatisch met het Nederlandse voetbal. Kijk de wedstrijden van Oranje tegen Bulgarije", vertelt Barend aan Radio EenVandaag. "Als je Ajax negentig minuten lang Schalke, dat toch een schatrijke club is met een grote begroting, weg kunt spelen, verrast dat iedereen. Ook in Duitsland. Het is inmiddels een trend dat Ajax goed speelt. Ook Feyenoord werd weggespeeld, er is wel iets aan het groeien bij Ajax."



Wel voorziet Barend een 'probleem' met het oog op Oranje. "Voor het Nederlands elftal heb je er dan niets aan. Dan moet je hopen dat Van de Beek, Nouri, De Ligt of Kluivert straks het gemis van Huntelaar, Sneijder en Robben kan opvangen in Oranje."