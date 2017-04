Hazard spreekt zich uit over Mourinho: "Dat is niet waar"

Eden Hazard haalt dit seizoen zijn allerbeste niveau, maar dat was vorig seizoen wel anders. De Rode Duivel kende toen net als de rest van zijn ploeggenoten een serieuze dip. Velen beweerden toen dat de wanprestaties van Hazard er kwamen doordat zijn relatie met José Mourinho verzuurd was.



Bij Téléfoot reageert Hazard op die beschuldigingen. "Ik had echt een super verstandhouding met José. Het jaar daarvoor was ik Speler van het Jaar en hij verwachtte misschien meer van mij. Maar ik was niet goed en het was een ingewikkelde situatie", vertelt hij.



"Ik ben altijd close met hem geweest. Met Antonio Conte is het trouwens hetzelfde. Veel mensen zeiden dat ik niet naar Mourinho luisterde, maar dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ik heb altijd veel respect voor hem gehad."