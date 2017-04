Update: einde seizoen voor Bayern-steunpilaar

Bayern München heeft dubbel slecht nieuws ontvangen. Niet alleen is de club uitgeschakeld na de 4-2 nederlaag tegen Real Madrid, ook heeft Manuel Neuer een blessure overgehouden aan de ontmoeting. Het seizoen voor de doelman van Bayern München is mogelijk voorbij.



De belangrijke goalie van Bayern München heeft een botbreuk in zijn linkervoet opgelopen, zo maakt de club op woensdagochtend bekend. En alhoewel er nog onderzoeken moeten volgen, zou het maar zo kunnen zijn dat het seizoen voor Neuer er direct op zit.



"Na de eerste onderzoeken is de diagnose een botbreuk in zijn linkervoet. Neuer zal bij aankomst in München verder medisch onderzocht worden om tot een besluit te komen over de juiste behandeling", lezen we op de clubsite.



Update, donderdag 20 april 2017, 15.50 uur:



Voor Manuel Neuer zit het seizoen erop. De keeper van Bayern München heeft een bot in zijn linkervoet gebroken, waardoor hij meerdere weken eruit ligt.

Bayern maakte woensdag al melding van de breuk. Een dag later laat de club weten dat deze kwetsuur 'conservatief wordt behandeld'. Dat betekent in dit geval dat er geen operatie volgt.