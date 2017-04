'Deze Utrecht-uitblinker kan de absolute wereldtop halen'

FC Utrecht zag Bart Ramselaar afgelopen zomer naar PSV vertrekken. Trainer Erik ten Hag weigerde een opvolger te halen en krijgt de laatste weken gelijk. Sofyan Amrabat is namelijk in bloedvorm.



Ten Hag hoopt dat ook dat de twintigjarige middenvelder zijn contract gaat verlengen, maar ploeggenoot Nacer Barazite stelt dat Amrabat misschien wel toe is aan de volgende stap. "Ik denk dat hij met sterkere spelers om zich heen nog beter tot zijn recht komt", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.



"Hoewel iedereen zijn kwaliteiten kende, is de snelheid waarmee hij stappen maakt wel verbazend. Hij is misschien wel beter dan Bart Ramselaar. 'Souf' is in alles een moderne middenvelder. Hij heeft power, is effectief, heeft duelkracht, een goede passtechniek, plus loopvermogen."



Ook John de Wolf is onder de indruk: "Hij past qua manier van spelen bij PSV, want zo'n stap zou het beste zijn. Het belangrijkste is dat hij bij kandidaat-clubs met de trainer praat. Is die gecharmeerd van hem, wat zijn de plannen? Want bij Utrecht zit hij prima nu. Die club doet het fantastisch, hij kan er vlieguren maken. Ze hebben bovendien een trainer die spelers beter maakt. Ideaal voor een jongen als Amrabat. Maar heb je echt een keuze als er een grote aanbieding komt?"