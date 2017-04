"Bundesliga-clubs hebben moeite met Ajax"

Aanvaller Amin Younes speelde toch wel een opvallend sterke partij tegen Schalke 04 in de Europa League. Heel Ajax deed het bijzonder goed, en volgens de Duitse vleugelspits heeft dat ook wel een reden. Het Bundesliga-voetbal zou de Amsterdammers gewoonweg heel erg goed liggen.



Younes zegt tegen De Telegraaf: "De Duitse ploegen halen het beste in me naar boven, ook omdat zij in de één-tegen-één heel veel moeite hebben. In Nederland heb ik vaak met dubbele dekking te maken en dan moet ik andere oplossingen vinden. Maar tegen Schalke werd ik ingespeeld en kon ik mijn tempo-dribbling maken."



De buitenspeler gaat verder met zijn verhaal: "Bundesliga-clubs hebben moeite met de manier van voetballen van Ajax, omdat ze wedstrijden willen waarin zij er in kunnen kleunen. Maar als ze niet in de duels komen, omdat wij durf en lef hebben en onze verdedigers van achteruit voetballen, dan krijgen ze problemen. Ze zijn in de Bundesliga gewend dat verdedigers de lange bal spelen en willen dan de tweede bal winnen. En aan spelers die tussen de linies voetballen, hebben ze helemaal een hekel."