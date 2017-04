'Van Ginkel heeft al transfertoezegging gedaan'

Je kunt toch wel stellen dat PSV beter speelt als middenvelder Marco van Ginkel meedoet. In de eerste seizoenshelft ging het helemaal niet goed met de Eindhovenaren, maar sinds de komst van de Chelsea-speler loopt het iets beter. Het lijkt er echter niet op dat Van Ginkel ook volgend seizoen nog in het Philips Stadion speelt.



De Turkse kranten berichten namelijk dat de middenvelder een toezegging gedaan heeft aan de Nederlandse coach Dick Advocaat van Fenerbahçe. Naar verluidt heeft De Kleine Generaal gebeld met de huurling van PSV en heeft die laatste daarbij gezegd: "Als je Chelsea weet te overtuigen, dan kom ik." Mogelijk dienen we dit nieuwtje wel met een korrel zou te nemen, omdat het vrijwel zeker is dat Advocaat na dit seizoen vertrekt uit Istanbul. In dat licht zou het gek zijn om afspraken te maken over transfers ...



Vermoedelijk wil ook PSV na de zomer beschikken over Van Ginkel, maar of dat gaat lukken is een tweede. Bij Chelsea heeft de middenvelder niet heel veel uitzicht op speeltijd, dus mogelijk vinden de Blues het tijd om hun speler te verkopen. Mogelijk vragen de Londenaren dan meer dan PSV wil betalen.