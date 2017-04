Chelsea en Spurs domineren Premier League-elftal van het jaar

In Engeland beginnen ze altijd vrij vroeg met de bekendmaking van verkiezingen als die voor de Speler van het Jaar en het Elftal van het Jaar. Het team van het seizoen is bijvoorbeeld al bekendgemaakt door de Professional Footballers' Association (PFA). We zien vooral veel spelers van koploper Chelsea en nummer twee Tottenham Hotspur terug.



Gary Cahill, David Luiz, N'Golo Kanté en Eden Hazard zijn namelijk uitverkozen namens Chelsea, dat nog steeds de beste papieren heeft om het kampioenschap naar zich toe te trekken, ondanks de verliespartij tegen Manchester United van het afgelopen weekend. Ook Tottenham doet het echter zeer sterk met Kyle Walker, Danny Rose, Dele Alli en Harry Kane.



Het Everton van de Nederlandse trainer Ronald Koeman staat één speler af: spits Romelu Lukaku, die ervandoor lijkt te gaan met de topscorerstitel. Manchester United en Liverpool staan één keer in het team, in de personen van vleugelspeler Sadio Mané en doelman David de Gea.





The PFA Team Of The Year is out and it looks good for Spurs and Chelsea... #PFA pic.twitter.com/QE5sG5MrLt — William Burgess (@WABurgess) April 20, 2017